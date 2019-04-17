لجنة اختيار القيادات تجتمع بمرشحى منصب رئيس جامعة كفر الشيخ.. الثلاثاء المقبل

وائل ربيعى

تجتمع لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، يوم الثلاثاء المقبل بالمرشحين على منصب رئيس جامعة كفر الشيخ، خلفا للدكتور ماجد القمرى الرئيس الحالى للجامعة، وذلك لرفع التقرير النهائى عن كل مرشح واختيار أول 3 مرشحين تمهيدا لرفع أسمائهم لرئاسة الجمهورية للاختيار من بينهم.

وتقدم 10 أساتذة لأمانة المجلس الأعلى للجامعات؛ للتنافس على منصب رئيس جامعةكفر الشيخ، ومن المقرر أن تعقد لجنة اختيار القيادات الجامعية المقابلات مع المرشحين يوم 24 أبريل الجارى.

وتقدم للمنافسة على رئاسة جامعة كفر الشيخ كل من الدكتور رمضان الدومانى القائم بعمل عميد كلية الصيدلة بالجامعة، والدكتور عبد الرازق دسوقى، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود فوزى الفطاطرى رئيس قسم الآثار بكلية الآداب بالجامعة، والدكتور أحمد خضر الأستاذ بكلية العلوم والدكتور منتصر دويدار وكلية كلية الهندسة والدكتور محمد عبد العال عميد كلية الطب بالجامعة.

كما تقدم للمنصب الدكتور السيد النشار الأستاذ بكلية التربية النوعية بالجامعة والدكتور محمود نعمة الله القائم بعمل عميد كلية الهندسة بالجامعة والدكتور جمال أحمد الصياد رئيس قسم الجراحة والتخدير والآشعة بكلية الطب البيطرى، والدكتور علاء محمد سالم رئيس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم بالجامعة.