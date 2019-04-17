كرم جبر: بوابة المحتوى الثقافى المصرى لإحياء كنوز المؤسسات القومية

كتبت هند مختار

قال كرم جبر ، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، إن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع وزارة الإتصالات بشأن بوابة المحتوى الثقافي المصرى ،يهدف لإعادة إحياء الكنوز والمواد التحريرية التي تمتلكها المؤسسات الصحفية القومية.

ولفت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، عقب توقيع بروتوكول التعاون، أن البروتوكول يهدف أيضا لإعادة إحياء القوة الناعمة المتمثلة في الكتاب والمصقفين، خاصة وأن مصر رائدة التنوير.

وأشار إلى أنه من بين أهداف البروتوكول مواكبة الثورة التكنولوجية الرقمية التي ستنهي وظائف وتظهر وظائف جديدة وستتأثر بها الصحافة والإعلام، بجانب مخاطبة الخارج .