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"قدورة فارس": 5700 أسير فلسطيني يتعرضون لانتهاكات فادحة داخل سجون الاحتلال

الأربعاء، 17 أبريل 2019 07:24 م
"قدورة فارس": 5700 أسير فلسطيني يتعرضون لانتهاكات فادحة داخل سجون الاحتلال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني
كتب أيمن رمضان
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قال قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إن إجمالي المعتقلين في سجون الاحتلال 5700 أسير، وهناك 450 أسير منهم قادة منتخبين وأساتذة جامعات.

 

وأضاف فارس، خلال مداخلته بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن هناك 250 طفل و 49 امرأة بسجون الاحتلال، موضحًا أن هناك حوالي 550 اسير فلسطيني محكوم عليهم بالسجن المؤبد.

وأشار رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إلى أن إسرائيل تتعمد انتهاك نصوص القوانين والمعاهدات والاتفاقات الدولية، موضحًا أنها تمارس الانتهاكات ضد الأسرى بشكل فادح.

 

يذكر أن مؤسسات الأسرى والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة نظمت مسيرة ووقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وطالب المتظاهرون بضرورة الاهتمام الرسمي بقضية الأسرى حتى تحريرهم،  كما وجهوا  رسائل عدة للعالم للتصدي  لممارسات الاحتلال بحق الأسرى.

 

 


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