فيديو.. ولى العهد السعودى برفقة الشيخ محمد بن زايد فى مطعم بالرياض

كتب محمد عبد العظيم

اصطحب الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودى، الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى، خلال زيارة الأخير إلى المملكة السعودية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فى جولة بالرياض وظهرا سويا فى مطعم.

ويظهر فى أحد المقاطع ولى العهد السعودى، وهو يتجه نحو مصعد أحد مطاعم الرياض، فيما تحيط به عدسات كاميرا بعض المواطنين الذين حرصوا على السلام عليه والتقاط الصور والفيديوهات له، وفيما يتجه الأمير محمد بن سلمان ناحية المصعد يبادر أحد المواطنين بالقول له: "استودعناك الله"، ليرد ولي العهد "في أمان الله"، وذلك وفق وسائل إعلام سعودية.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، استقبل الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، بقصر خادم الحرمين الشريفين بالرياض، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.