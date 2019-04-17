فيديو.. "طائرة بدون طيار" ترصد آثار حريق كاتدرائية نوتردام فى فرنسا

كتب محمد عبد العظيم

التقطت طائرة بدون طيار فيديو يوضح آثار مأساة الحريق الذى اندلع فى كاتدرائية نوتردام، وسط العاصمة الفرنسية باريس، ليلة الاثنين الماضى، حيث تم تصوير الفيديو من قبل الكاميرا المثبتة بطائرة بدون طيار، والتى قامت بالتحليق حول الكاتدرائية فى العاصمة الفرنسية باريس لترصد الآثار الناتجة عن الحريق المدمر، وذلك وفق ما نشرته وكالة "رابتلى" التابعة لـ RT.

طائرة بدون طيار ترصد آثار الحريق فى الكاتدرائية الشهيرة

وتفاجأ العالم يوم الاثنين الماضى بالمأساة الأكبر، وهى حريق المعلم التاريخى الفرنسى كاتدرائية "نوتردام دو بارىس"، والتى استمرت محاولات إطفائها أكثر من 8 ساعات متواصلة برا وجوا، بمشاركة أكثر من 400 رجل إطفاء.



مشهد يكشف الآثار الناتجة عن حريق الكاتدرائية

والتهم حريق هائل كاتدرائية نوتردام الليلة الماضية حيث دمر سقفها فى حادث أصاب فرنسا والعالم بالصدمة. وتمكن رجال الإطفاء من إنقاذ برجى الجرس الرئيسيين والجدران الخارجية من الانهيار قبل السيطرة على الحريق.