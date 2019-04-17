فيديو.. المصرية للاتصالات WE تتيح خدمة الاستعلام عن لجان الاستفتاء عبر 141

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE عن تقديم خدمة جديدة لمساعدة المواطنين على معرفة اللجان الانتخابية خلال عمليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك عبر الاتصال برقم (141) من أى تليفون أرضى أو محمول.

وتهدف تلك الخدمة إلى تيسير عملية وصول الناخب إلى مقر لجان الانتخاب، حيث يستطيع المواطنين من خلال الاتصال بخدمة 141 وإدخال الرقم القومى الخاص به، أن يحصل على معلومات تفصيلية عن اللجنة الانتخابية التى سيدلى بصوته بها، وعنوانها، ورقم الناخب فى الكشف.

وأتخذت الشركة مجموعة من التدابير التى تضمن سهولة وسرعة وصول المواطنين إلى المعلومات المطلوبة، لمواكبة الأعداد الكبيرة المتوقعة لمكالمات العملاء، خاصة مع اقتراب موعد الاستفتاء.