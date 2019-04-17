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غدا بروتوكول بين التضامن والاتصالات لتطوير خدمات الميكنة والتحويل الرقمى

الأربعاء، 17 أبريل 2019 02:10 م
غدا بروتوكول بين التضامن والاتصالات لتطوير خدمات الميكنة والتحويل الرقمى غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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تشهد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صباح غدا الخميس  بمقر وزارة التضامن  مراسم  توقيع  بروتوكول تعاون بين وزارتى التضامن الاجتماعى  ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بشان أعمال تطوير خدمات الميكنة والتحويل الرقمي بوزارة التضامن الإجتماعي وذلك بقيمة قدرها 100 مليون جنيه مصرى . 
 
ياتى البروتوكول فى إطار تنفيذ أعمال المشروع القومي للتحول الرقمى لأجهزة الدولة وامتدادا لتوثيق آليات التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المعنية بتنفيذ المشروع ووزارة التضامن الاجتماعى برفع كفاءة البنية الأساسية والفنية والإجرائية لميكنة كافة خدمات الوزارة علي المستوي الداخلي (بين مكاتب الديوان العام والمديريات والادارات والوحدات الاجتماعية المختلفة علي مستوى الجمهورية)، وكذا على المستوي الخارجى سواء فيما بين الوزارة وشركاء تقديم خدماتها من وزارات وجهات وهيئات معنية، أو عملائها من الأسر المصرية الأكثر احتياجا والمتلقين لمختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة بكافة مكاتب الوزارة علي مختلف مستوياتها الإدارية بكافة أنحاء الجمهورية، هذا بالوضع فى الإعتبار برامج الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية من أهمية في هذه الفترة الزمنية والتى تشهد تطويع كافة أجهزة الدولة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات فى كافة المجالات عبر ما توفره كبرى الشركات فى هذا التخصص.
 
ويتبنى البوتوكول تنفيذ وتطوير البوابة الالكترونية الرسمية للوزارة، تطوير بوابة الجمعيات الأهلية الحالية إنشاء بوابة الكترونية لمؤسسات الرعاية لإتاحة تحديث بيانات المؤسسات وخدمات التطوع ، انشاء بوابة الكترونية للتسويق الالكترونى لمنتجات الاسر المنتجة، ميكنة نظم عمل داخلية لقطاعات الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية والجمعيات علي مستوي الوزارة والمديريات والإدارات والوحدات الاجتماعية المختلفة ، ميكنة مكاتب التأهيل الخاصة بالخدمات والتسهيلات التي تقدم لذوي الاعاقة في مختلف التخصصات ، توفير نظام ERP لتطبيقه على مستوى جميع القطاعات والجهات التابعة للوزارة، توفير نظام أرشيف إلكترونى لحفظ وثائق ومستندات عمل كافة مكاتب الوزارة.

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