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غدآ..طائرة "الدريملاينر" الثانية لمصر للطيران تحلق فى سماء القاهرة

الأربعاء، 17 أبريل 2019 02:26 م
غدآ..طائرة "الدريملاينر" الثانية لمصر للطيران تحلق فى سماء القاهرة طائره دريملاينر - ارشيفية
رسالة سياتل : رحاب نبيل
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تصل مطار القاهرة الدولي، غدا الخميس طائرة مصر للطيران الثانية، من طراز البوينج "الدريملاينر "787-9"  قادمة من مصنع شركة بوينج فى رينتون بمدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي ثاني طائرة تنضم للأسطول الجوى لمصر للطيران من بين 6 طائرات من نفس الطراز ستنضم تباعا للشركة حتى يوليو المقبل ضمن صفقة مليارية تعد الأكبر فى تاريخ الشركة.  
 
وقام وفد من شركة مصر للطيران والمكلف باستلام الطائرة خلال الأيام الماضية، بإنهاء كافة إجراءات المراجعة على كافة أجزاء الطائرة وأجهزتها، وتم الاطمئنان علي كفاءة تشغيلها، تمهيدا للإقلاع بها من مصنع شركة بوينج بولاية سياتل الأمريكية إلي مطار القاهرة الدولي.
 
وضم الوفد عددا من الطيارين بشركة مصر للطيران ومسئولين فى قطاعات الصيانة وكبائن الطائرات، وإدارة التجهيزات الداخلية لكبائن الطائرة، ورجال قانون والإدارات المالية، والتعاقدات بقطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران، ودراسات الجدوى وإدارة التخطيط وإدارة الأسطول.
 
ويتسع هذا الطراز لعدد 309 مقعدًا، منقسمة إلى 30 مقعداً من الفئة الماسية الـSuper Diamond Full-flat Bed في درجة رجال الأعمال و 279 مقعدًا بالدرجة السياحية مزودة بكل وسائل الرفاهية والمقاعدة الفاخرة .
 
وتعد الطائرة الأفضل في توفير الوقود، ويبلغ معدل انضباطها في الإقلاع 99% على مستوى العالم، وتم تطويرها لتصبح أقل في استهلاك الوقود بـ 20% مقارنة بمثيلاتها من الطائرات التجارية وتتميز الطائرة بمقاعدها التي تم تصميمها بعناية، حيث يمكن فردها إلى 180 درجة لتصبح كالسرير، وتتميز بمساحة نوافذها التي تعد أكبر من الطائرات المماثلة، ويمكن للمسافر أن يتحكم في معدل سطوع النوافذ من خلال ضغطة زر واحدة.
 
 
 
 

 


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