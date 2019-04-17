غدآ..طائرة "الدريملاينر" الثانية لمصر للطيران تحلق فى سماء القاهرة

تصل مطار القاهرة الدولي، غدا الخميس طائرة مصر للطيران الثانية، من طراز البوينج "الدريملاينر " 787-9" قادمة من مصنع شركة بوينج فى رينتون بمدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي ثاني طائرة تنضم للأسطول الجوى لمصر للطيران من بين 6 طائرات من نفس الطراز ستنضم تباعا للشركة حتى يوليو المقبل ضمن صفقة مليارية تعد الأكبر فى تاريخ الشركة.

وقام وفد من شركة مصر للطيران والمكلف باستلام الطائرة خلال الأيام الماضية، بإنهاء كافة إجراءات المراجعة على كافة أجزاء الطائرة وأجهزتها، وتم الاطمئنان علي كفاءة تشغيلها، تمهيدا للإقلاع بها من مصنع شركة بوينج بولاية سياتل الأمريكية إلي مطار القاهرة الدولي.

وضم الوفد عددا من الطيارين بشركة مصر للطيران ومسئولين فى قطاعات الصيانة وكبائن الطائرات، وإدارة التجهيزات الداخلية لكبائن الطائرة، ورجال قانون والإدارات المالية، والتعاقدات بقطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران، ودراسات الجدوى وإدارة التخطيط وإدارة الأسطول.