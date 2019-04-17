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ضبط مدير مصنع ينتج حلاوة طحينية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمدينة 6 أكتوبر

الأربعاء، 17 أبريل 2019 09:36 ص
ضبط مدير مصنع ينتج حلاوة طحينية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمدينة 6 أكتوبر حملة تموينية - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت مباحث التموين بالجيزة من القبض على مدير مصنع لإنتاج الحلاوة الطحينية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، واستغلاله علامات تجارية لشركات شهيرة في التوزيع، وضبط بحوزته طن و748 كيلو من المنتجات بمدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة تفيد إنتاج " هاني. خ" صاحب مصنع وشركة للصناعات الغذائية حلاوة طحينية بدون ترخيص، بمدينة 6 أكتوبر، مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الادمى، واستغلاله علامة تجارية خاصة بشركات شهيرة في التوزيع.

وبمداهمة المصنع تم القبض على " شريف. ر " المدير المسئول عن المصنع، وضبط بحوزته طن و748 كيلو من المنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق كما أسفرت حملة تموينية عن تحرير 97 قضية غش تجاري، وعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى إغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبز ناقص الوزن.

 


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