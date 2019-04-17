video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2019 03:49 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. وفد طلاب "إعلام سوهاج" يزور "اليوم السابع" للإطلاع على دورة العمل

الأربعاء، 17 أبريل 2019 03:06 م
صور.. وفد طلاب "إعلام سوهاج" يزور "اليوم السابع" للإطلاع على دورة العمل جانب من الزيارة
إضافة تعليق

زار وفد طلابى من قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة سوهاج، مقر جريدة "اليوم السابع"، للإطلاع على طبيعة العمل بالجريدة ودورة إنتاج المادة الصحفية، ومكينة العمل بصالة التحرير.

Ashraf-fawzy-(2)

وكان فى استقبال الوفد الطلابى الزملاء على حسان، وإيهاب المهندس، وأمير نصرى، مؤنس حواس، وجميعهم من خريجى القسم.

Ashraf-fawzy-(6)

واطلع الوفد الطلابى تحت إشراف حامد فيزى المدرس المساعد بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة سوهاج، على أقسام العمل بجريدة "اليوم السابع"، حيث تم تعريفهم بآليات ودورة إنتاج المادة الصحفية المقدمة لجمهور القراء، وذلك بحضور نخبة من الزملاء بالمؤسسة كان منهم الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"، والكاتب الصحفى عبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذى، والكاتب الصحفى كريم عبد السلام، رئيس التحرير التنفيذى، والكاتب الصحفى عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذى، والكاتب الصحفى عمرو جاد رئيس التحرير التنفيذى.

Ashraf-fawzy-(45)

وفيما استقبل الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير ومجلس إدارة "اليوم السابع" الطلاب فى مكتبه وتحدث معهم عن بداية "اليوم السابع" كرائدة للصحافة الإلكترونية فى الشرق الأوسط، وأبدى الطلاب سعادتهم باستقبال رئيس التحرير.

Ashraf-fawzy-(54)

وفى نهاية الزيارة اجتمع الزملاء من خريجى القسم بصالة الاجتماعات واستمعوا لشرح واف من الزميلين على حسان وإيهاب المهندس خرجا القسم لمتطلبات سوق العمل والتحديات التى تواجه حديثى التخرج فى بداية عملهم بالصحافة وكيفية التغلب عليها.

 
Ashraf-fawzy-(61)
 
Ashraf-fawzy-(67)
 
Ashraf-fawzy-(68)
 
Ashraf-fawzy-(72)
 
Ashraf-fawzy-(75)
 
Ashraf-fawzy-(82)
 
Ashraf-fawzy-(85)
 
Ashraf-fawzy-(87)
 
Ashraf-fawzy-(90)
 
Ashraf-fawzy-(93)
 
Ashraf-fawzy-(95)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. نجوم تونس سلمى بكار وسهير بن عمارة وخالد هويسة فى زيارة لليوم السابع

بالصور.. الساحر مانويل جوزيه فى زيارة اليوم السابع

طلاب اعلام سوهاج

طلاب اعلام سوها فى زيارة لليوم السابع

زيارة اليوم السابع

وفد طلابى باليوم السابع

الصحافة الالكترونية




لا تفوتك
وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

كاتدرائية نوتردام.. سر عدم الاعتماد على الطائرات لإطفاء الحريق

كاتدرائية نوتردام.. سر عدم الاعتماد على الطائرات لإطفاء الحريق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة