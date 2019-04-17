صور.. وفد طلاب "إعلام سوهاج" يزور "اليوم السابع" للإطلاع على دورة العمل

زار وفد طلابى من قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة سوهاج، مقر جريدة "اليوم السابع"، للإطلاع على طبيعة العمل بالجريدة ودورة إنتاج المادة الصحفية، ومكينة العمل بصالة التحرير.

وكان فى استقبال الوفد الطلابى الزملاء على حسان، وإيهاب المهندس، وأمير نصرى، مؤنس حواس، وجميعهم من خريجى القسم.

واطلع الوفد الطلابى تحت إشراف حامد فيزى المدرس المساعد بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة سوهاج، على أقسام العمل بجريدة "اليوم السابع"، حيث تم تعريفهم بآليات ودورة إنتاج المادة الصحفية المقدمة لجمهور القراء، وذلك بحضور نخبة من الزملاء بالمؤسسة كان منهم الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"، والكاتب الصحفى عبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذى، والكاتب الصحفى كريم عبد السلام، رئيس التحرير التنفيذى، والكاتب الصحفى عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذى، والكاتب الصحفى عمرو جاد رئيس التحرير التنفيذى.

وفيما استقبل الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير ومجلس إدارة "اليوم السابع" الطلاب فى مكتبه وتحدث معهم عن بداية "اليوم السابع" كرائدة للصحافة الإلكترونية فى الشرق الأوسط، وأبدى الطلاب سعادتهم باستقبال رئيس التحرير.

وفى نهاية الزيارة اجتمع الزملاء من خريجى القسم بصالة الاجتماعات واستمعوا لشرح واف من الزميلين على حسان وإيهاب المهندس خرجا القسم لمتطلبات سوق العمل والتحديات التى تواجه حديثى التخرج فى بداية عملهم بالصحافة وكيفية التغلب عليها.