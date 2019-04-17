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الأربعاء، 17 أبريل 2019 02:07 ص
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صور.. وصول مساعدات عاجلة إلى فنزويلا بسبب نقص حاد فى الطعام والأدوية

الأربعاء، 17 أبريل 2019 02:01 ص
صور.. وصول مساعدات عاجلة إلى فنزويلا بسبب نقص حاد فى الطعام والأدوية مساعدات
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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أعلن الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وصول أول دفعة من المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية أن الاتحاد لفت إلى أن أدوية وإمدادت طبية لمعالجة المرضى الأكثر احتياجًا وصلت إلى العاصمة كاراكاس.

وتعاني فنزويلا من أزمة سياسية عميقة بعدما أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو توليه مهام رئيس البلاد مؤقتًا ومنذ ذلك الحين تم الاعتراف به من قبل أكثر من 50 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة التى تريد تنحى الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

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