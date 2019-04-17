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صور.. مصادر: الاستفتاء من 19وحتى 21 إبريل للمصريين بالخارج ومن 20 لـ22 للداخل

الأربعاء، 17 أبريل 2019 02:55 م
صور.. مصادر: الاستفتاء من 19وحتى 21 إبريل للمصريين بالخارج ومن 20 لـ22 للداخل الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر - تصوير السعودى محمود
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أكدت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيكون أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21و22 للمصريين فى الداخل.
 
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قد أعلنت عن عقد، مؤتمر صحفي، عصر اليوم الأربعاء، لدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية التى وافق عليها مجلس النواب، وإعلان تفاصيل الجدول الزمنى لإجراء التصويت فى الخارج والداخل، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.
 
ويأتى ذلك عقب تسلم الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية للهيئة، بدعوة الناخبين للاستفتاء، مرفق به خطاب موافقة مجلس النواب بالأغلبية على التعديلات الدستورية، وذلك لإجراء الاستفتاء على تلك التعديلات وفقا لنص المادة 226 من الدستور.
 
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