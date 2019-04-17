صور ..صندوق تحيا مصر يوزع ١٣ الف قطعة ملابس على طلاب جامعة جنوب الوادى

كتب مدحت وهبة

نظم صندوق تحيا مصر اليوم، الأربعاء معرضا يتضمن ١٣ ألف قطعة ملابس بالصالة المغطاة بجامعة جنوب الوادي وذلك لتوزيعها علي طلاب الجامعة وكلية الهندسة بجامعة الأزهر والمعهد العالى للخدمة الأجتماعية بقنا مجانا على مدار يومين

افتتح المعرض اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى وشادى سالم مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر واحمد خيرى مدير برامج الدعم الاجتماعى بالصندوق وهشام خليفه مدير مبادرة دكان الفرحة

من جانبه قال تامر عبد الفتاح المدير المالى والإداري لصندوق تحيا مصر، ان مبادرة "دكان الفرحة" تستهدف توزيع 250 ألف قطعة ملابس على الطلاب الأولى بالرعاية بمختلف الجامعات المصرية مجانا، والتى وفرها الصندوق من مساهمات عدد من مستوردى ومصنعى الملابس الجاهزة لافتا إلى أنه يتم توزيع الملابس من خلال تنظيم مجموعة من المعارض فى إطار مبادرة "دكان الفرحة" داخل الجامعات بمختلف المحافظات، وذلك بالتعاون مع بنك الكساء المصرى، وبالتنسيق مع رؤساء الجامعات لحصر أعداد الطلاب الأولى بالرعاية بكل جامعة.

وأوضح عبد الفتاح أن مبادرة "دكان الفرحة" تأتى ضمن مشروعات محور الدعم الاجتماعي الذى أعده الصندوق لتدعيم شتى مجالات التكافل بين المصريين وبعضهم البعض، حيث يتضمن البرنامج عددا من المشروعات بجانب "دكان الفرحة" هدفها الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ومنها: مبادرة بالهنا والشفا ومشروع الاستفادة من لحوم الهدى والأضاحى لتوفير الوجبات الغذائية لهذه الأسر فى القرى والنجوع، والتى استفاد منها أكثر من 6 ملايين أسرة حتى الآن.

وأشار المدير المالي والإداري لصندوق تحيا مصر، إلى أن محور الدعم الاجتماعي يتضمن أيضا مبادرة سجون بلا غارمين والتي نجحت في فك كرب أكثر من 6 آلاف غارم وغارمة حتى الآن، فضلا عن برنامج حماية أطفال بلا مأوى والذي نجح في حماية 16 ألف طفل حتى الآن سواء بإعادة دمجهم فى أسرهم مرة أخرى أو بتسكينهم فى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن والتي طورها الصندوق لتوفير ظروف معيشية كريمة لهؤلاء الأطفال.

في ذات السياق يوفر الصندوق من خلال محور التمكين الاقتصادي مشروع تمكين المرأة المعيلة تحت اسم "مستورة" والذي يقدم تمويلًا تتراوح قيمته ما بين 4 و20 ألف جنيه، في صورة أدوات إنتاج، من خلال فروع بنك ناصر المنتشرة على مستوى الجمهورية، لمساعدة المرأة المعيلة على إنشاء مشروع متناهى الصغر، يعينها على الوفاء باحتياجاتها الأسرية.

ويستهدف برنامج "مستورة" كل امرأة قادرة على العمل يتراوح عمرها ما بين 21 و60 عامًا، وليس لها دخل ثابت، لتحويلها من متلقية للدعم إلى عنصر منتج وفاعل في المجتمع، ونجح المشروع فى توفير هذه المشروعات لأكثر من 17 ألف امرأة حتى الآن بتمويل قدرة 270 مليون جنيه.

وبالتزامن مع تمويل صندوق تحيا مصر لمشروعات برنامج مستورة، قام الصندوق برصد مبلغ 30 مليون جنيه تنفيذا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية بفك كرب الغارمين والغارمات، وذلك حماية لكيان الأسرة المصرية، ولمنح فرصة جديدة لهم لبدء حياتهم من جديد.

وتتكامل مبادرة "سجون بلا غارمات" مع برنامج "مستورة" تأكيدا على دور صندوق تحيا مصر في تدعيم القيم الإنسانية الناتجة عن المشاركة الاجتماعية، والتكافل بين أبناء الوطن الواحد، التى حرص رئيس الجمهورية على إرساءها مع مبادرته لتأسيس صندوق تحيا مصر

يذكر أن صندوق تحيا مصر قد نظم بداية الشهر الحالي معرضا وزع من خلاله ١٧ ألف قطعة ملابس علي الطلاب الاولى بالرعاية بجامعة المنيا ضمن فعاليات مبادرة دكان الفرحة