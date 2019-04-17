video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2019 08:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. "باتعة".. قصة 45 عامًا من الشقى والتعب بالقليوبية..تعرف على قصتها

الأربعاء، 17 أبريل 2019 08:00 ص
صور.. "باتعة".. قصة 45 عامًا من الشقى والتعب بالقليوبية..تعرف على قصتها السيدة باتعة
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق

ست أصيلة بـ100 راجل، عاشت طيلة حياتها بجوار زوجها يدها فى يده من أجل لقمة العيش وتربية أبنائهما، تستيقظ من الصباح الباكر لمساعدة زوجها.

باتعة (1)

السيدة "باتعة" تبلغ من العمر 59 عامًا، مقيمة ببلدة ميت كنانة بالقليوبية، روت قصة كفاحها لـ"اليوم السابع"، قائلة: "أعمل منذ 45 عامًا، منذ أن تزوجت وأنا يدى تسبق يد زوجى لتربية أولادنا، فالحياة الصعبة ومحتاجة ايد الست مع الرجل، لكى تسير الحياة ومتطلباتها التى لا تنتهى".

باتعة (2)

وأكملت "باتعة": "استيقظ من الفجر، أصلى وأنظف البيت وأجهز الفطار لزوجى، ثم أنزل للعمل معه بجوار المنزل، حيث نقوم بتصنيع الشمسيات والأقفاص ومشنات الخضار، ونأتى بعيدان التمر حنة من مدينة أسوان ووضعها فى المياه لمدة أسبوع، ثم أنظفها وأسلكها من الزوائد بواسطة "منجل" لتكون جاهزة للاستخدام والإعداد لصناعة الشمسيات.

باتعة (3)

وأشارت "باتعة" إلى أنها من تلك المهنة ربت 7 أولاد وزوجت 5 بنات، مضيفة: "وما زلت أعمل بيدى حتى الآن، فالبنات كل واحدة فى بيتها مع أولادها، ولكن لابد أن أكمل مسيرة عملى مع زوجى، لكى نستطيع العيش ومواكبة متطلبات الحياة، فهى مهنتنا ومصدر أكل عيشنا الوحيد".

باتعة (4)

وأوضحت "باتعة"، "بتعب جدا ولكن لازم أشتغل عشان زوجى ملوش غيرى يقف بجانبه، كما أن أولادنا لديهم حياة ومتطلبات لأسرهم الله يعينهم، وربنا دائما سترها معانا حتى لو مكسب مش كتير ولكنها مستورة وأفضل من مد الإيد، ولازم كل بنت وست تكون سند لزوجها".

باتعة (5)
 

 

باتعة (6)

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "ستات أصيلة".."كاميليا" تصنع السجاد اليدوى فى القليوبية.. وتؤكد: "بشتغل فى المنزل لمساعدة زوجى وأولادى فى المعيشة".. وعمل سجادة واحدة يحتاج 4 أشهر و50 كيلو حرير وصوف.. والمهنة تتطلب دقة عالية"

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

طوخ

تمر حنا




لا تفوتك
السيسى يتصل برئيس المجلس العسكرى السودانى ويؤكد الاستعداد لتقديم الدعم للسودان

السيسى يتصل برئيس المجلس العسكرى السودانى ويؤكد الاستعداد لتقديم الدعم للسودان

رئيس البرلمان يدعو كافة أبناء الشعب للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية

رئيس البرلمان يدعو كافة أبناء الشعب للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية

ملامح استعدادات الفراعنة لأمم أفريقيا.. المعسكر الأخير ينطلق 6 يونيو.. أزمة الهجوم عرض مستمر.. السولية يقتحم القائمة بقوة.. حراسة المرمى فى أمان بعد عودة حارس بيراميدز.. وعبد الله السعيد مفاجأة الكان

ملامح استعدادات الفراعنة لأمم أفريقيا.. المعسكر الأخير ينطلق 6 يونيو.. أزمة الهجوم عرض مستمر.. السولية يقتحم القائمة بقوة.. حراسة المرمى فى أمان بعد عودة حارس بيراميدز.. وعبد الله السعيد مفاجأة الكان

لم تقتصر على الرشاوى ودعم الإرهاب.. فضيحة أخرى تلاحق "الحمدين" خارجيا.. النظام القطرى يتورط فى غسل الأموال ويستأجر عددا من المسئولين الدوليين لتحسين سمعته.. ومحللون سعوديون: الرباعى العربى كشف وجه الدوحة القبيح

لم تقتصر على الرشاوى ودعم الإرهاب.. فضيحة أخرى تلاحق "الحمدين" خارجيا.. النظام القطرى يتورط فى غسل الأموال ويستأجر عددا من المسئولين الدوليين لتحسين سمعته.. ومحللون سعوديون: الرباعى العربى كشف وجه الدوحة القبيح

متفرحش بالمجانى.. تعرف على خطورة تحميل حلقات Game of Thrones مجانا

متفرحش بالمجانى.. تعرف على خطورة تحميل حلقات Game of Thrones مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة