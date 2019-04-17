صور.. "باتعة".. قصة 45 عامًا من الشقى والتعب بالقليوبية..تعرف على قصتها

القليوبية - نيفين طه

ست أصيلة بـ100 راجل، عاشت طيلة حياتها بجوار زوجها يدها فى يده من أجل لقمة العيش وتربية أبنائهما، تستيقظ من الصباح الباكر لمساعدة زوجها.

السيدة "باتعة" تبلغ من العمر 59 عامًا، مقيمة ببلدة ميت كنانة بالقليوبية، روت قصة كفاحها لـ"اليوم السابع"، قائلة: "أعمل منذ 45 عامًا، منذ أن تزوجت وأنا يدى تسبق يد زوجى لتربية أولادنا، فالحياة الصعبة ومحتاجة ايد الست مع الرجل، لكى تسير الحياة ومتطلباتها التى لا تنتهى".

وأكملت "باتعة": "استيقظ من الفجر، أصلى وأنظف البيت وأجهز الفطار لزوجى، ثم أنزل للعمل معه بجوار المنزل، حيث نقوم بتصنيع الشمسيات والأقفاص ومشنات الخضار، ونأتى بعيدان التمر حنة من مدينة أسوان ووضعها فى المياه لمدة أسبوع، ثم أنظفها وأسلكها من الزوائد بواسطة "منجل" لتكون جاهزة للاستخدام والإعداد لصناعة الشمسيات.

وأشارت "باتعة" إلى أنها من تلك المهنة ربت 7 أولاد وزوجت 5 بنات، مضيفة: "وما زلت أعمل بيدى حتى الآن، فالبنات كل واحدة فى بيتها مع أولادها، ولكن لابد أن أكمل مسيرة عملى مع زوجى، لكى نستطيع العيش ومواكبة متطلبات الحياة، فهى مهنتنا ومصدر أكل عيشنا الوحيد".

وأوضحت "باتعة"، "بتعب جدا ولكن لازم أشتغل عشان زوجى ملوش غيرى يقف بجانبه، كما أن أولادنا لديهم حياة ومتطلبات لأسرهم الله يعينهم، وربنا دائما سترها معانا حتى لو مكسب مش كتير ولكنها مستورة وأفضل من مد الإيد، ولازم كل بنت وست تكون سند لزوجها".