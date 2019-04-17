شركة أخشاب بلجيكية تسلم فرنسا عوارض ضخمة لبدء ترميم الكاتدرائية

كتب أحمد علوى

أعلنت إحدى الشركات البلجيكية المتخصصة فى معالجة الأخشاب، عن تسليم عوارض خشبية ضخمة لفريق الترميم المختص بترميم كاتدرائية نوتردام دو باريس، التى اشتعلت فيها النيران وخربتها، الاثنين الماضى.

ووفقاً لقناة بلجيك 24 البلجيكية، ستساهم العوارض الخشبية التى يبلغ طول الواحدة منها 20 متراً فى تثبت إحدى واجهات الكاتدرائية، المهددة بالانهيار بفعل الحريق، وتعرضها لكميات كبيرة من المياه.

وأشارت الشركة إلى أنها تلقت طلباً من السلطات الفرنسية لتزويدها بعوارض داعمة للمبنى بعد ساعات من القضاء على النيران.

وكانت القافلة الضخمة تركت مقر الشركة جنوبى بلجيكا، ليل أمس لتصل برعاية الشرطة إلى كاتدرائية نوتردام صباح اليوم.

وفى هذا الإطار، عبر مدير الشركة باتريك فان هورنبيك، عن شعوره بالرضا لاستعانة فرنسا بخدمات أرتبوا، حيث “نمتلك التخصص والخبرة الكافيين لتصنيع هذا النوع من العوارض المعدة لتثبت المبانى"، وفق لتصريحه.

هذا ويعمل المختصون حالياً على تثبيت هيكل الكاتدرائية الرئيسى قبل الشروع بعملية أعادة الإعمار التى قد تستغرق سنوات طويلة.