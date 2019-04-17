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الأربعاء، 17 أبريل 2019 02:42 ص
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سقوط 3 متهمين بحوزتهم حشيش وأقراص مخدرة بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الأربعاء، 17 أبريل 2019 02:02 ص
سقوط 3 متهمين بحوزتهم حشيش وأقراص مخدرة بقصد الاتجار فى الإسماعيلية مضبوطات حشيش - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 3 متهمين بحوزتهم كميات من الحشيش والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كل من المتهم "وليد.ع.ع"، 22 عامًا عاطل مقيم المحسمة القديمة بحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "أبوزيد.م.ا"27 عام عاطل مقيم دائرة مركز فايد بحوزته كمية من مخدر الحشيش و30 قرصا مخدرا ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "هيثم.م.ط"34 عام عاطل مقيم دائرة مركز أبوصوير بحوزته 75 قرصا مخدرا ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

 

 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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