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سفير بريطانيا بالسودان: نؤيد نقل السلطة للمدنيين بأسرع وقت

الأربعاء، 17 أبريل 2019 11:06 م
سفير بريطانيا بالسودان: نؤيد نقل السلطة للمدنيين بأسرع وقت الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس الانتقالى بالسودان
أ ش أ
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أكد السفير البريطانى لدى السودان عرفان صديق أن بلاده تؤيد انتقال السلطة فى السودان إلى جهة مدنية فى أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن الحكم المدنى أفضل للسودان خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب السفير صديق ـ فى مقابلة مع قناة (العربية) بثتها اليوم الأربعاء عن أمله فى أن يكون هناك إجماع بين جميع القوى السياسية (تجمع المهنيين، وإعلان الحرية والتغيير، والقوى السياسية الفاعلة والمجلس العسكرى الانتقالي.


واعتبر السفير البريطانى أن عدم الوضوح حول عملية الاتفاق والحوار والتفاوض هو ما ينقص الاتفاق، مؤكدا أهمية الالتزام والتنظيم من الجميع، مشيرا إلى أن الهدف من الحوار هو تشكيل جهة وطنية لإعطائها سلطة حقيقية فاعلة.


وأضاف أنه من المهم أن يكون هناك إجماع وطني، وعدم استبعاد أى جهة والاتفاق على خارطة طريق للانتقال السلمى للسلطة.

 

 


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