رئيس جامعة القاهرة: ديمقراطية الغرب هشة ولابد من قسم تكنولوجيا الإعلام

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الإعلام لا يقدم أخبارا فقط وإنما يشكل وعى الشعوب واتجاهات الرأى العام، موضحا أن المتلقى فى الغرب لديه عقل نقدى أكثر منا، ولكن مع ذلك فالديمقراطية الغربية "هشة" لأن رأس المال يتحكم فى اتجاهات التصويت.

وأضاف الخشت، خلال كلمته فى المؤتمر العلمى الدولى الخامس والعشرين، الذى تنظمه كلية الإعلام جامعة القاهرة، تحت عنوان "صناعة الإعلام فى ظل الفرص والتحديات التكنولوجية والاستثمارية"، اليوم الإربعاء، أن الحروب النفسية، وحروب الجيل الرابع تشكل مصائر دول، ومصر تواجه إرهاب التضليل وليس فقط السلاح.

واقترح رئيس جامعة القاهرة، تأسيس قسم علمى فى كلية الإعلام بالجامعة لتكنولوجيا الإعلام، مشترك بين الأقسام التقليدية الحالية، موضحًا أن الذكاء الصناعى يتدخل فى قياس اتجاهات مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، قائلا "نواجه حالة من (سياسة القطيع)، والبعض يعلق بالشتائم على مضمون بدون أن يراه، والجامعة تواجه شائعات أحيانا تضطرنى إلى تكذيبها وهذا يهدر وقتا كثيرا"، مضيفًا "نعمل فى جامعة القاهرة على تشكيل العقل المصرى الناقد".