رئيس الوزراء يغادر مطار القاهرة متوجها إلى الاقصر للاحتفال بيوم التراث

كتب هانى عثمان

غادر مطار القاهرة الدولي ، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له والذي ضم الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، متوجها إلى محافظة الأقصر لافتتاح مقبرة آثرية .

وقامت السلطات بمطار القاهرة بانهاء اجراءات سفر رئيس الوزراء والوفد المرافق له من استراحة كبار الزوار الحكومية علي طائرة مصر للطيران المتجهة إلي الاقصر .

ويفتتح الدكتور مصطفى مدبولى غدا مقبرة أثرية بالبر الغربى بمحافظة الأقصر، ويرافقه عدد من الوزراء ومحافظ الأقصر، وكبار المسئولين، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بيوم التراث العالمى.