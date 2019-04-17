رئيس الوزراء يغادر مطار القاهرة متوجها إلى الاقصر للاحتفال بيوم التراث

غادر مطار القاهرة الدولي ، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له والذي ضم الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، متوجها إلى محافظة الأقصر لافتتاح مقبرة آثرية .
وقامت السلطات بمطار القاهرة بانهاء اجراءات سفر رئيس الوزراء والوفد المرافق له من استراحة كبار الزوار الحكومية علي طائرة مصر للطيران المتجهة إلي الاقصر .
ويفتتح الدكتور مصطفى مدبولى غدا مقبرة أثرية بالبر الغربى بمحافظة الأقصر، ويرافقه عدد من الوزراء ومحافظ الأقصر، وكبار المسئولين، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بيوم التراث العالمى.
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