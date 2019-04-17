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دليلك للتعديلات الدستورية.. ننشر نص المادة 189 بعد موافقة البرلمان عليها

الأربعاء، 17 أبريل 2019 02:33 م
دليلك للتعديلات الدستورية.. ننشر نص المادة 189 بعد موافقة البرلمان عليها مجلس النواب
كتبت إيمان على
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وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على تعديل المادة 189 من الدستور "الفقرة الثانية"، ويقضى التعديل بأن يصدر تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الإستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، وفميا يلى نص المادة فى الدستور الحالى والنص بعد الموافقة عليه فى الجلسة العامة.

 

النص القائم

النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري.

 

الفقرة الثانية:

 ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

 

النص المقترح والمستبدل:

ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.


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