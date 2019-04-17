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حبس موظف 4 أيام لتزوير توقيع قرار نيابة عامة بالقناطر الخيرية

الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:20 ص
حبس موظف 4 أيام لتزوير توقيع قرار نيابة عامة بالقناطر الخيرية حبس - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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قررت نيابة القناطر الخيرية برئاسة هيثم خضر حبس موظف بالقلم الجنائى بالنيابة، 4 أيام، لاتهامه بتزوير توقيع أحد وكلاء النيابة على قرار فك الحظر عن مخزن دقيق متحفظ عليه فى قضية تموين.

 

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، باكتشاف واقعة تلاعب فى قرار منسوب لرئيس نيابة القناطر.

 

وبالفحص تبين من تحريات العميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، أن القرار يخص فك التحفظ والحظر على مخزن دقيق متحفظ عليه من العام الماضى فى قضية تموين، حيث يقضى القرار بإعادة المخزن، إذ  شك نائب المأمور فى عدم صحة توقيع رئيس النيابة.

 

وبالرجوع لرئيس النيابة، أكد عدم صدور قرارات من هذا النوع، وبالتحرى تبين أن وراء إصدار القرار موظف بالقلم الجنائى، وألقى القبض عليه وتمت إحالته للتحقيق وحبسه على ذمة التحقيق.

 


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