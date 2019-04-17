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حبس عاطل بتهمة قتل شقيق زوجته فى المرج

الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:20 م
حبس عاطل بتهمة قتل شقيق زوجته فى المرج جثه - ارشيفية
كتب عبد الله محمود
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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس عاطل، 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامه بقتل شقيق زوجته طعنا بسلاحه الأبيض لوجود خلافات بينهما في المرج.

وتلقي قسم شرطة المرج بلاغا يفيد بقيام "سيد م " وشهرته "سلاكة" عاطل، بقتل شقيق زوجته "محمود.م"  طعنا بسلاحه الأبيض بسبب خلافات نشبت بينهما.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته أداة الجريمة

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

 

 


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