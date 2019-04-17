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حالة الطقس اليوم الأربعاء 17/4/2019 فى مصر والدول العربية

الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأربعاء 17/4/2019 فى مصر والدول العربية حالة الطقس
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأربعاء  ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .


 حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة.

الطقس فى الأردن 

نهاراً

تستمر درجات الحرارة أقل من مُعلاتها لمثل هذا الوقت من العام.

ويكون الطقس غائماً جزئياً و بارداً نسبياً في عموم المناطق و مُعتدلاً في الاغوار و البحر الميت و العقبة. 
ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال المملكة، قد تمتد لأجزاء من وسطها.
وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً. 


 وفي خليج العقبة:


- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية. 

ليلاً

يكون الطقس بارداً في عموم المناطق. 
يستمر ظهور السُحب على إرتفاعات مُختلفة مع بقاء الفرصة مُهيأة لهطول زخات خفيفة و متفرقة من الأمطار في شمال المملكة.
ويُحتمل تشكّل الضباب وحدوث تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية مع ساعات الليل المتأخرة في السهول الشرقية.
و تكون الرياح غربية الى شمالية غربية مُعتدلة السرعة. 
 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهياة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

 


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