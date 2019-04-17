جامعة سوهاج تستضيف 600 رائدة ريفية لدعم المشاركة فى التعديلات الدستورية

أستضافت جامعة سوهاج 600 رائده ريفية و200 إدارى من مديرية الصحة بسوهاج لمناقشة الاستعدادات اللازمة لدعم المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية المزمع إجرائها مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالحرم القديم .

حضر الإجتماع الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة واللواء هشام الشافعي مدير الامن ، الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة.

ومن جانبه أكد محافظ سوهاج على الدور الكبير والمهم للرائدات الريفيات في إنجاح جميع الحملات التي تسهم في بناء الوطن ومنها حملة 100 مليون صحة، مشيراً إلى أن مصر مقبلة على مرحلة جديدة تتطلب من الجميع النظرة إلى التعديلات الدستورية والتعرف على جميع المواد بطريقة إيجابية، لافتاً إلى أن الشعب المصري هو من يقف بجانب الوطن في كل انتصاراته، مطالبا التحلي بالصبر والإيمان والعمل لأن القادم أفضل وأن زيادة الأجور والحوافز للعاملين بالدولة تعد باكورة جني الثمار، واصفاَ المشاركة في التعديلات الدستورية بأنها واجب وطني والتخاذل في المشاركة معناه تفريط في حق الوطن.

وقال الدكتور أحمد عزيز ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى إهتماما كبيرا للارتقاء بمنظومة الصحة بمصر، وأوضح أن الرائدات الريفيات ينتلكن قدرة كبيرة للتواصل مع المواطنين في آلاف القرى والنجوع لتحفيزهم على المشاركة الإيجابية والنزول للإدلاء بأصواتهم في التعديلات الدستورية المرتقبة من أجل الأمن والاستقرار في البلاد، موضحا أن الجامعة ملك لجميع أهالي سوهاج ولها دور محوري في نشر العلم والتوعية والتثفيف للنهوض بالمجتمع السوهاجي كله.

ومن جانب آخر، أنهت جامعة سوهاج، كافة الإجراءات الخاصة بعملية التعاقد مع شركة للنظافة بتكلفة 18 مليون جنيه سنوياً، للقيام بأعمال النظافة الشاملة للمستشفى الجامعي وتحسين مستوى النظافة، وتجويد الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بسوهاج، مضيفاً أن الشركة ستوفر 400 عامل نظافة موزعين على جميع مباني وأقسام المستشفى بطريقة نسبية، منها أقسام النساء، الطوارئ، الجراحة، مستشفى الأورام، الأقسام الإدرية والقسم المجاني، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة .

وأوضح رئيس الجامعة، أن بدأ العمل مع الشركة سيكون في الأول من شهر مايو المقبل 2019، موضحاً أن الشركة ستعمل بنظام الورديات وعلى مدار 24 ساعة يوميا، وتم التعاقد مع وحدة مكافحة الآفات والقوارض بكلية الزراعة للقيام بأعمال الرش الدورية، بواقع مرتين أسبوعياً، للتخلص من جميع الحشرات الزاحفة والطائرة الناقلة للأمراض.