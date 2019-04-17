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تفريغ 9490 طن رخام وشحن 49 حاوية بميناء غرب بورسعيد

الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:41 م
تفريغ 9490 طن رخام وشحن 49 حاوية بميناء غرب بورسعيد ميناء بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة MILLAK القادمة من تركيا، وجنسيتها كومورس، ويبلغ طولها 96 متر والغاطس 7.5 متر والعرض 16متر، وذلك لتفريغ 5990 طن رخام بالميناء.
 
كما استقبل الميناء، السفينة ZAMZAM القادمة من لبنان، وجنسيتها توجو، ويبلغ طولها 98 متر، والغاطس 6 متر، والعرض 15 متر، وذلك لتفريغ 3500 طن رخام، وشحن 49 حاوية.
 
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفينتين، من والي الميناء، وعمليات الشحن و التفريغ على الأرصفة.
 
 

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