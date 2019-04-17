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تعيين وليد الزواوى أمينا لمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية

الأربعاء، 17 أبريل 2019 11:51 ص
تعيين وليد الزواوى أمينا لمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية د. وليد خالد محمد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية
كتب وائل ربيعى
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أعلن د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى صدور قرار جمهوري رقم (180) لسنة 2019 بتعيين د. وليد خالد محمد الزواوي أمينًا لمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بدرجة نائب رئيس جامعة.
 
جدير بالذكر أن د. الزواوي عمل أستاذاً زائراً بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك بالكلية الدولية للورق والاتصالات المطبوعة والمواد الحيوية بفرنسا، كما شارك فيما يزيد عن 12 مشروعاً بحثياً بتمويل من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية وأكاديمية البحث العلمى وبشراكة بين مصر وكل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا واليابان، كما حصل على براءة اختراع عن استغلال قش الأرز، بالإضافة إلى نشره ما يزيد عن 42 بحثاً بمجلات علمية عالمية دولية، فضلا عن مشاركته فى مؤتمرات دولية بالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا، بالإضافة إلى حصوله على شهادات تقدير للنشر العلمى المتميز بالمركز القومى للبحوث.
 
 

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