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تعرف على عقوبة المتهمين بالنصب على راغبى السفر للخارج بمصر القديمة

الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:00 ص
تعرف على عقوبة المتهمين بالنصب على راغبى السفر للخارج بمصر القديمة السفر للخارج ـ أرشيفية
كتب سليم على
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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص وزوجته لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال راغبى السفر للعمل خارج البلاد.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص "محكوم عليه فى 4 قضايا تبديد" وزوجته "عاملة بإحدى المستشفيات" بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى النصب والاحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية، وإنتحال الأول صفة طبيب ولديه سلسلة مطاعم بتلك الدولة ويرغب فى استقدام عمالة مصرية للعمل ومقابلة ضحاياه بمقر شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة ويطلب منهم إجراء كشف طبى بالمستشفى التى تعمل بها زوجته بمعرفتها التى تنتحل صفة طبيبة وأنها ستتولى إحضار نتيجة الكشف مقابل حصولها على مبلغ 3450 جنيه من كلٍ منهم.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم.

يقول أحمد السقا المحامى، إن المتهم فى تلك الواقعة يواجه تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.

وأشار السقا إلى أن عقوبة النصب والاحتيال التى أقرها قانون العقوبات، تتراوح ما بين شهر وحتى 3 سنوات وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، لافتا إلى أن  عقوبة الشروع فى النصب  تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها ما بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.


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