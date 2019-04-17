ترامب أمر بإرسال الآلاف من القوات الأمريكية الإضافية للحدود الجنوبية

كتبت: إنجى مجدى

أمر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بإرسال الآلاف من القوات الأمريكية الإضافية إلى الحدود الجنوبية الغربية خلال الشهرين المقبلين، ذلك وفقا لوثيقة صاغها مسئولون فى وزارة الدفاع الأسبوع الماضى وحصلت عليها مجلة نيوزويك.

وأوضحت المجلة الأمريكية، بحسب موقعها الإلكترونى، الأربعاء، أن المسئولون فى الجيش الأمريكى الشمالى، الوحدة التى تشرف على مهمة أمن الحدود، أصدر أوامر النشر تحسبا لطلب جديد من وزارة الأمن الداخلى لمساعدة إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية فى المهمة الحدودية المشتركة.

وأظهرت الوثيقة رغبة الرئيس ترامب المتزايدة نحو معالجة أزمة المهاجرين على الحدود الجنوبية سريعا، مع صياغة الأوامر بعد أيام من استقالة وزيرة الأمن الداخلى كيرستين نيلسن فى 7 أبريل.

وبحسب أربعة مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية تحدث لنيوزويك، فأن الوثيقة تظهر تجهيز قوات قوامها بين 9000 إلى 10 آلاف جندى آخرين لإرسالهم إلى الحدود الجنوبية الغربية خلال الأشهر القليلة المقبلة. ومع ذلك، رد البنتاجون على التسريبات الخاصة بالوثيقة بأنها مضللة.