video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2019 11:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب أمر بإرسال الآلاف من القوات الأمريكية الإضافية للحدود الجنوبية

الأربعاء، 17 أبريل 2019 10:33 ص
ترامب أمر بإرسال الآلاف من القوات الأمريكية الإضافية للحدود الجنوبية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق
أمر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بإرسال الآلاف من القوات الأمريكية الإضافية إلى الحدود الجنوبية الغربية خلال الشهرين المقبلين، ذلك وفقا لوثيقة صاغها مسئولون فى وزارة الدفاع الأسبوع الماضى وحصلت عليها مجلة نيوزويك.
 
 
 
وأوضحت المجلة الأمريكية، بحسب موقعها الإلكترونى، الأربعاء، أن المسئولون فى الجيش الأمريكى الشمالى، الوحدة التى تشرف على مهمة أمن الحدود، أصدر أوامر النشر تحسبا لطلب جديد من وزارة الأمن الداخلى لمساعدة إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية فى المهمة الحدودية المشتركة.
 
 
 
وأظهرت الوثيقة رغبة الرئيس ترامب المتزايدة نحو معالجة أزمة المهاجرين على الحدود الجنوبية سريعا، مع صياغة الأوامر بعد أيام من استقالة وزيرة الأمن الداخلى كيرستين نيلسن فى 7 أبريل.
 
 
 
وبحسب أربعة مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية تحدث لنيوزويك، فأن الوثيقة تظهر تجهيز قوات قوامها بين 9000 إلى 10 آلاف جندى آخرين لإرسالهم إلى الحدود الجنوبية الغربية خلال الأشهر القليلة المقبلة. ومع ذلك، رد البنتاجون على التسريبات الخاصة بالوثيقة بأنها مضللة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإمارات تشيد بقرار ترامب استخدام حق النقض ضد قرار للكونجرس بشأن حرب اليمن

دونالد ترامب: تحقيق "مولر" أبرز عملية خداع تهدف لإنهاء رئاستى

دونالد ترامب

الحدود الامريكية

البنتاجون

المهاجرين

اخبار العالم




لا تفوتك
السيسى يتصل برئيس المجلس العسكرى السودانى ويؤكد الاستعداد لتقديم الدعم للسودان

السيسى يتصل برئيس المجلس العسكرى السودانى ويؤكد الاستعداد لتقديم الدعم للسودان

رئيس البرلمان يدعو كافة أبناء الشعب للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية

رئيس البرلمان يدعو كافة أبناء الشعب للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية

ملامح استعدادات الفراعنة لأمم أفريقيا.. المعسكر الأخير ينطلق 6 يونيو.. أزمة الهجوم عرض مستمر.. السولية يقتحم القائمة بقوة.. حراسة المرمى فى أمان بعد عودة حارس بيراميدز.. وعبد الله السعيد مفاجأة الكان

ملامح استعدادات الفراعنة لأمم أفريقيا.. المعسكر الأخير ينطلق 6 يونيو.. أزمة الهجوم عرض مستمر.. السولية يقتحم القائمة بقوة.. حراسة المرمى فى أمان بعد عودة حارس بيراميدز.. وعبد الله السعيد مفاجأة الكان

لم تقتصر على الرشاوى ودعم الإرهاب.. فضيحة أخرى تلاحق "الحمدين" خارجيا.. النظام القطرى يتورط فى غسل الأموال ويستأجر عددا من المسئولين الدوليين لتحسين سمعته.. ومحللون سعوديون: الرباعى العربى كشف وجه الدوحة القبيح

لم تقتصر على الرشاوى ودعم الإرهاب.. فضيحة أخرى تلاحق "الحمدين" خارجيا.. النظام القطرى يتورط فى غسل الأموال ويستأجر عددا من المسئولين الدوليين لتحسين سمعته.. ومحللون سعوديون: الرباعى العربى كشف وجه الدوحة القبيح

متفرحش بالمجانى.. تعرف على خطورة تحميل حلقات Game of Thrones مجانا

متفرحش بالمجانى.. تعرف على خطورة تحميل حلقات Game of Thrones مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة