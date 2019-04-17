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الأربعاء، 17 أبريل 2019 10:37 ص
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تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 17 أبريل 2019 10:32 ص
تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضا.

 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 14967 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2333 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 18798 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 664 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1696 نقطة.


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