بانتخابات الصيادلة.. ناجى داود نقيبا للبحيرة.. محمد الشافعى للإسكندرية

ناصر جودة - أسماء على بدر - حمدى عبد العظيم

أعلنت منذ قليل عدد من اللجان المشرفة عن انتخابات نقابة الصيادلة، اسماء نقباء عدد من المحافظات، إذ أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصيادلة بالبحيرة برئاسة المستشار سعد مهدى نائب رئيس مجلس الدولة، فوز الدكتور ناجي محمد داود - أمين عام النقابة بمنصب نقيب الصيادلة بالبحيرة بعد حصوله على 596 صوتا مقابل 552 صوتا لأقرب منافسية الدكتور هاني قريطم .

فيما أعلنت اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس النقابة للصيادلة بمحافظة الإسكندرية، فوز الدكتور محمد أنسي الشافعي، بمنصب نقيب الصيادلة بالإسكندرية بعد حصوله على إجمالي عدد الأصوات 1669 صوتاً، فيما حصلت أماني محمد خليفة قريطم على 13 صوتاً، ومحمد إبراهيم الرفاعي على 571 صوتا.

وعلى مستوى الشرقية أعلنت اللجنة المشرفة فوز الدكتور عصام ابو الفتوح نقيبا لصيادلة الشرقية وقائمته على قائمة الدكتور خالد صقر وقائمته

ويأتى ذلك بالتزامن مع استمرار عمليات فرز الأصوات بكافة المحافظات، لجمع الأصوات الخاصة بمقعد النقيب العام، وأعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.

وفتحت لجان الانتخابات بنقابة الصيادلة أبوابها، منذ التاسعة صباح أمس الثلاثاء؛ واستمر الأعضاء فى الإدلاء بأصواتهم حتى السابعة مساء أمس.

ويتنافس فى الانتخابات 624 مرشحًا، بينهم 13 مرشحًا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحًا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعدًا.