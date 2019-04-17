"انزل وشارك"..ماراثون دراجات لتحفيز المشاركة فى الاستفتاء ببنى سويف..صور

بنى سويف :هانى فتحى

أطلق المستشار هانى عبد الجابر محافظ بني سويف، إشارة بدء ماراثون الدراجات، الذي نظمته جامعة النهضة، تحت شعار "انزل..شارك"، لتحفيز الشباب على المشاركة الايجابية، فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وضمن مشاركة الجامعة في فعاليات العيد القومى للمحافظة.

وحضر الفاعلية، الدكتور حسام الملاحى رئيس الجامعة، وأحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء محمد كمال رئيس مركز ومدينة بنى سويف، وأعضاء من الإتحاد المصرى للدراجات.

شارك فى الماراثون، 220 متسابق ومتسابقة من كافة الأعمار من طلبة الجامعة، والإدارات الشبابية، والاتحاد المصرى للدراجات، حيث انطلق الماراثون من أمام مقر الجامعة شرق النيل، مرورا بتقاطع دوران كلية التعليم الصناعية وصولا لديوان عام المحافظة ثم طريق مصر، رجوعا في الاتجاه المقابل حتى العودة لنقطة الإنطلاق، وذلك لمسافة 3 كم.

وحرص المحافظ، على تبادل الحوار مع الشباب قبل بدء الماراثون، معربا عن سعادته لتواجده وسط أبنائه وبناته من الشباب، الذي يمثلون الأمل والصورة الجميلة فى مصر، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية والحكومة على تدعيم دور الشباب ومشاركتهم الايجابية فى بناء نهضة وتقدم الوطن، من خلال تمكينهم ودعم أفكارهم ومواهبهم، والاستفادة من طاقاتهم وحماسهم في النهوض بالوطن.