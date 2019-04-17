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المديريات التعليمية تبدأ تجهيز المدارس استعدادا للاستفتاء على الدستور

الأربعاء، 17 أبريل 2019 07:00 ص
المديريات التعليمية تبدأ تجهيز المدارس استعدادا للاستفتاء على الدستور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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بدأت المديريات التعليمية فى تجهيز المدارس المخصصة كمقار للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وحث أعضائها على المشاركة الإيجابية فى التصويت على الاستفاء على التعديلات.
 
وحددت المديريات التعليمية بعض التعليمات منها  تواجد المدير وعمال الخدمات قبل أيام الاستفتاء وفرش وتجهيز المدارس  وضرورة تواجد جميع العاملين بالمدارس أيام الاستفتاء بمدارسهم، والتأكد من عدم وجود عربات أو دراجات بخارية أو حقائب خلال اليوم السابق ولحين الانتهاء من التصويت، وتوفير إيواء مناسب ومجهز  مع توفير وسيلة اتصال، وإضاءة لفناء المدرسة وجميع دورات المياه، مع توفير مصدر إضاءة بديل حال انقطاع التيار، مع توفير وسائل الأمان من طفايات حريق وخلافه.
 
تجهيز المدارس للاستفتاء على الدستور
تجهيز المدارس للاستفتاء على الدستور

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