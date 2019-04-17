المجلس القومى للمرأة بمطروح يؤكد على أهمية المشاركة فى الاستفتاء

كتب بهجت أبو ضيف

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة مرسى مطروح مؤتمرا اليوم الأربعاء بعنوان "صوتك لمصر بكرة" ، بمقر قصر ثقافة مرسى مطروح ، بحضور الدكتورة سليمة عبد الرحيم مقررة فرع المجلس بالمحافظة، ومرفت شرف رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بمرسى مطروح، والدكتور محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور مصطفى النجار نائب رئيس جامعة مرسى مطروح.

وأكدت الدكتورة سليمة عبد الرحيم على أهمية المشاركة السياسية للمرأة، والإدلاء بأصواتهن فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية لأن صوت المرأة واجب وطني، وتضمن المؤتمر عرض فيديو للتعريف بالمواد الدستورية الخاصة بالمرأة.

جانب من المؤتمر

مؤتمر فرع المجلس القومى للمرأة بمرسى مطروح

جانب من الحضور