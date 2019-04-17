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القرمي للمرأة بالقليوبية يختتم حملة "صوتك لمصر بكرة" للحث على المشاركة بالاستفتاء

الأربعاء، 17 أبريل 2019 10:50 م
القرمي للمرأة بالقليوبية يختتم حملة "صوتك لمصر بكرة" للحث على المشاركة بالاستفتاء جانب من الحملة
القليوبية إبراهيم سالم
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اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية برئاسة جيهان فؤاد، اليوم الأربعاء، حملة "صوتك لمصر بكرة" بمؤتمر جماهيري موسع بنادي مركز شباب طوخ، حيث استهدفت الحملة معظم مراكز المحافظة لتحفيز السيدات علي المشاركة السياسية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأكدت "جيهان فؤاد مقررة المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، أنه حضر المؤتمر ما يقرب من 1000 سيدة ممثلين لمختلف الجهات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، ورئيس مجلس مدينة طوخ المهندس محمد خيري، إلى جانب ممثلين عن مجلس النواب منهم النائب محمد الفيومي، والمرأة بالبرلمان.

وأشارت دكتورة جيهان فؤاد مقرر الفرع، على وجود فريق عمل متطوع أيّام الاستفتاء تكون مهمته تشجيع السيدات علي المشاركة، مشيرة إلى أنه بلغ إجمالي عدد المؤتمرات التي نظمها فرع المجلس بالقليوبية 10 مؤتمرات.

 


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