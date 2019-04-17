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القبض على 5 أشخاص والسيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية فى سوهاج

الأربعاء، 17 أبريل 2019 10:15 ص
القبض على 5 أشخاص والسيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية فى سوهاج حبس - ارشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تمكن ضباط مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، من إلقاء القبض على 5 أشخاص، عقب السيطرة على مشاجرة أستخدمت فيها الأسلحة النارية بناحية قرية الساحل بحرى دائرة المركز بسبب خلافات الجيرة.
 
وكان مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعى، قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع لجنوب، يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية الساحل بحري دائرة مركز البلينا، بين طرف أول "علي م ع" 58 سنة، عامل، و"الديب ب م" 52 سنة، عامل، و"عطا ع ا، 57 سنة عامل، وبين طرف ثان "جمال م م" 57 سنة عامل، و"محمود ج م" 23 سنة طالب، و "الدفاع ا ع" 43 سنة، عامل، وجميعهم يقيمون بذات الناحية، بسبب خلافات سابقة بينهم علي الجيرة .
 
أسفرت الجهود، عن ضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبس المتهمين المذكورين أربعة أيام إحتياطياً علي ذمة التحقيق.
 
 
 

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