الغرف التجارية تدعو 4,5 مليون تاجر العاملين لديهم للمشاركة بتعديلات الدستور

كتب ـ إسلام سعيد

ناشد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الـ4.5 مليون تاجر وصانع ومؤدى الخدمات من منتسبى الغرف التجارية فى كافة ربوع مصر، بالتوجه للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على تعديلات الدستور، وكذا منح اجازة بالتناوب خلال ايام الانتخابات لأكثر من 18 مليون من العاملين لديهم، سواعد مصر الأوفياء، ليشاركوا مع أسرهم فى الانتخابات لفتح صفحة جديدة من تاريخ مصر من اجل مستقبل أفضل لأبنائنا.

وتكررت تلك المناشدة خلال مؤتمرات شعبية جمعت الآلاف من منتسبى الغرف، قام بها رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية بكافة محافظات مصر تأكيدا لمضى مصر قدما فى خارطة الطريق، وترسيخا للديمقراطية التى نتطلع إليها جميعا من خلال مؤسساتنا المنتخبة.

وأكد الوكيل على أنه يجب ألا ننسى الماضى القريب الذى ساده انقطاع الكهرباء، وطوابير الخبز والبنزين، والأهم الخوف من انعدام الأمن والأمان والاستثمارات وفرص العمل، ويجب أن ننظر لليوم حيث تم إنشاء عشرات المدن الجديدة وآلاف الكيلومترات من الطرق التى تنشر النمو والنماء بآلاف من المصانع ومئات الآلاف من الأفدنة الزراعية، وغيرها من المشروعات الكبرى الخالقة لفرص العمل فى كافة ربوع مصر، وكل ذلك الذى تم فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يعمل بحكمة وبرؤية طموحة لمستقبل واعد لابناء مصرنا الغالية.

وأوضح الوكيل، أن خروج الملايين من أبناء مصر الاوفياء للاستفتاء على التعديلات، كما خرجوا يوم 30 يونيو منادين بتصحيح المسار، وكما خرجوا للاستفتاء على الدستور، سيضع الاساس القوى لمستقبل افضل لمصر، ليس فقط المستقبل السياسى، ولكن وهو الاهم، مستقبل مصر الاقتصادى، لتعود الاستثمارات والسياحة أفضل مما كانت، لتخلق فرص عمل كريمة للمواطن المصرى فى بلده.

وأشار إلى أن كافة الهيئات الدولية والعلمية الراصدة للموقف فى أى دولة قد أكدت أن نمو الثقة فى الاقتصاد مشروطة بنسب المشاركة فى الانتخابات والاستفتاءات والذى يؤكد عودة الاستقرار وهو الشرط الاساسى لتلك الثقة، مما يستوجب المشاركة الفاعلة للملايين من ابناء مصر.

وقال "كما يحارب اخواتنا وابنائنا من قواتنا المسلحة والشرطة، ببطولة لتطهير أرض مصر الغالية من العناصر الإرهابية، أعداء الحياة، فالقطاع الخاص هو الذى يقود الحرب الواجبة لنزع الارهاب من جذوره، بنشره للتنمية والنماء وخلق فرص عمل كريمة فى كافة ربوع مصر".

لافتا إلى أن تلك الحرب التى سعت لها الغرف التجارية واتحادها العام، خلال السنوات الماضية، بالحفاظ على اسواقنا التصديرية وتنميتها، وجذب الاستثمارات من خلال السعى لتحسين مناخ اداء الاعمال، بالدعوة لثورة تشريعية واجرائية، فى شراكة تامة مع البرلمان والحكومات المتعاقبة، ليقوم اكثر من اربعة ونصف مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، منتسبى الغرف، ابناء مصر الاوفياء، دعامة الاقتصاد، بتحقيق اكثر من 86% من نتاج مصر المحلى الاجمالى، وخلق اكثر من 82% من فرص العمل لابنائنا.