الرى تعلن عن منحة الدكتور محمد داود لدرجتي الماجستير والدكتوراة

كتبت أسماء نصار

وفاءا من أحد طيور مصر المهاجرة وأحد أبناء الوزارة وبرعاية الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تم الإعلان عن منحة الدكتور محمد داود لدرجتي الماجستير والدكتوراه للعاملين بوزارة الموارد المائية والرى والمركز القومى لبحوث المياه.





وراعت شروط التقديم إلا يقل التقدير العام في درجة البكالوريوس عن جيد وتعطى الأولوية للتقدير الأعلى، وأن يكون مجال الدراسة في أحد التخصصات المرتبطة بالموارد المائية وتخدم أهداف وزارة الموارد المائية والري والمركز القومي لبحوث المياه، بالإضافة إلى إلا يزيد السن عن 30 سنة للمتقدمين لدرجة الماجستير و40 سنة للمتقدمين لدرجة الدكتوراه وتعطى الأولوية للأصغر سناً وأن يكون المتقدم موظفاً بوزارة الموارد المائية والري أوالمركز القومي لبحوث المياه.







وتُغطي المنحة الرسوم الدراسية فقط خلال فترة الدراسة بحد أقصى أربعة سنوات وطباعة الرسالة على ان يتم توفير الدعم العلمي والمساهمة في الإشراف على الرسالة في حالة موافقة الجامعة على ذلك خلال جميع مراحل الدراسة.





وتقدم مجموعة من العاملين بوزارة الموارد المائية والرى ممن تنطبق عليهم الشروط للحصول على المنحة وقد تم وضع معايير محددة لاختيار الفائزين بالمنحة وتم اختيارهم بواسطة الدكتور محمد داوود.





وأكد الدكتور محمد عبد العاطى، إلى حرص الوزارة على توفير كافة أشكال الدعم لأبناءها من النابغين والمتميزين والعمل على رفع كفاءة كافة العاملين بما يحقق الأهداف العامة للوزارة وتحقيق التنمية الشاملة للدولة .







منحة الدكتور محمد داود لدرجتي الماجستير والدكتوراة (2)



منحة الدكتور محمد داود لدرجتي الماجستير والدكتوراة (3)



منحة الدكتور محمد داود لدرجتي الماجستير والدكتوراة (1)





