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البابا تواضروس:الكنيسة لاتتدخل فى السياسية والمشاركة بالاستفتاء حق من حقوق المواطنة

الأربعاء، 17 أبريل 2019 09:37 م
البابا تواضروس:الكنيسة لاتتدخل فى السياسية والمشاركة بالاستفتاء حق من حقوق المواطنة
الاسكندرية جاكلين منير
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قال البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة لا تتدخل فى السياسية، وذلك ردا على سؤال أحد الشباب بأن هناك خلط بين "السياسية والمواطنة"، خلال زيارتة للكتدرائية المرقسية بالإسكندرية لترأس لقاء الشباب وسط حضور كبير من الشباب وعدد من الأباء الكهنه.

أضاف البابا تواضرس:" أنا اتدخل فقط فى المواطنة فلم أدرس سياسية، ولكنى أشجع الشباب على ممارسة حقهم السياسى، وأحث الشباب على المشاركة فى الاستفتاء على النعديلات الدستورية كحق من حقوق المواطنة"، واصفاً عدم المشاركة فى الاستفتاء بـ"الاحباط".

وأضاف:" أى دولة فى العالم بها دستور وأى قانون يحتاج الى دستور، والدستور الأخير تم وضعه بسرعة نظرا للظروف السيئة التى مرت  بها البلاد فى ذلك الوقت".

ودعا البابا تواضرس، الشباب للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قائلاً:" شارك ولا تتقاعس كل ما يخص الوطن يهمك فى حياتك ولا تسمح لروح اليأس والاحباط "، وأنا اتكلم من موضع المسؤولية، و قد أرى الأمور من منظور مختلف، و لابد ان نأخذ من تجارب البلاد المجاورة عبرة خاصة الوضع فى سوريا و ليبيا"، مضيفا:" أهم نعمة فى مصر هى نعمة الاستقرار و لن تجد هذا الاستقرار فى اى بلد اخر".

 
وأكد البابا على زيادة انشطة الشباب خلال الفترة القادمة، فخدمة الشباب عماد الكنيسة والوطن، وسيتم اختيار 250 شاب وفتاة لحضور برنامج روحى لهم بحضور البابا، مشيراً إلى أن هناك مشروع لإقامة أسقفية للطفولة على غرار اسقفية الشباب تبدأ من الطفولة من مرحلة رياض اطفال وحتى سن 15 عام كما انة جارى انشاء اسقفية للأسرة، موضحاً أن هناك معهد يعمل على التدريب للخدمة الكنسية والإدارة بالكنسية للآباء الكهنة الجدد وهو معهد مستمر منذ 3 سنوات مؤكدا على تطوير خدمات الكنيسة باستمرار.

وحول تقسيم الإسكندرية إلى 4 قطاعات، قال البابا:" الإسكندرية محافظة كبيرة، وكان لابد من تقسيمها إلى مناطق رعوية يتولى كل قطاع أسقف من الأساقفة لتوزيع المهام".
 
فيما قام مينا مكرم بترجمة تصريحات البابا تواضرس باللغة الاشارة إلى الصم و البكم بحضور عدد كبير من الشباب و الانبا ايلاريون و الانيا هرمينا و الانبا بافلى رؤساء قطاعات شرق و غرب و المنتزة بالاسكندرية، والأب إبرام إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية و مجمع كهنة الاسكندرية.
 

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