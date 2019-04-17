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اعتقال 3 أشخص بإيطاليا وألمانيا للاشتباه بانتمائهم و تخطيطهم للقتال مع داعش

الأربعاء، 17 أبريل 2019 11:25 ص
اعتقال 3 أشخص بإيطاليا وألمانيا للاشتباه بانتمائهم و تخطيطهم للقتال مع داعش الشرطة الإيطالية ـ صورة أرشيفية
روما (أ ش أ)
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أعلنت السلطات الإيطالية اعتقال شخصين كانا يخططان للقتال فى سوريا فى صفوف تنظيم "داعش".

وذكرت شبكة "أيه بى سي" الأمريكية اليوم الأربعاء، أنه تم اعتقال مواطن إيطالى يدعى جيوسيبى فريتاتا ويبلغ من العمر 25 عاما، وقد تم رصده من قبل السلطات عقب قيامه بنشر دعاية متطرفة على مواقع التواصل الاجتماعى، إلى جانب نشر صورة له وهو يحمل سكينا بشفرة طولها 26 سنتيمترا تدعو إلى قتل "جميع الغربيين".

كما تم اعتقال مواطن مغربى الجنسية يدعى أسامة غفير ويبلغ من العمر 18 عاما، كان يمارس تمارين رياضية صارمة للتحضير للقتال، كما كان على تواصل مع متشددين فى إيطاليا وخارجها.

على جانب متصل اعتقلت السلطات الألمانية اليوم شخصا للاشتباه فى انضمامه لتنظيم "داعش" فى سوريا والمساعدة بعد ذلك فى إرسال شخص آخر قام بتجنيده إلى التنظيم من ألمانيا إلى سوريا .

ونقلت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية عن الادعاء الألمانى قوله " إنه تم اعتقال "فولكان" البالغ من العمر 28 عاما ويحمل الجنسية الألمانية فى مدينة "هامبورج"، حيث يشتبه فى انضمامه لمنظمة إرهابية أجنبية " .

وأضاف الادعاء أن فولكان سافر إلى سوريا فى شهر نوفمبر عام 2013 للانضمام لتنظيم داعش، وخضع لتدريب عسكرى هناك، مشيرا إلى أنه عاد إلى ألمانيا فى شهر مارس عام 2014 وعمل على تجنيد أشخاص جدد.

 


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السلطات الايطاليه

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