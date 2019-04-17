وأوضح تقرير الوكالة -حسبما نقلت قناة "سما تي في" الباكستانية- أن 15 شخصا لقوا مصرعهم بإقليم البنجاب و11 آخرين بإقليم بلوشستان فيما لقي 18 شخصا مصرعهم في إقليم بختنخوا إلى جانب خمسة في إقليم السند.

وتابع التقرير أن الفيضانات والأمطار تسببت في دمار 117 منزلا وأن الوكالة أصدرت تحذيرا إلى إدارات الحكومة المختلفة بشأن الحاجة إلى أعمال الإغاثة.

يشار إلى أن توقعات الأرصاد الجوية في باكستان تفيد احتمال حدوث عواصف رعدية وهطول المزيد من الأمطار على أقاليم البنجاب وخيبر بختنخوا وبلوشستان والعاصمة اسلام اباد ومنطقة كشمير.