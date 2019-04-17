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الأربعاء، 17 أبريل 2019 10:40 ص
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ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

الأربعاء، 17 أبريل 2019 09:40 ص
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بورصة السعودية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.31% رابحا عدد 27.93 نقطة ليصل إلى مستوى 9167.48 نقطة.

 

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 20.4 مليون سهم بقيمة 500.8 مليون ريال، وارتفعت أسهم 67 شركة، فيما تراجعت 73 شركة.

 

وارتفعت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.96%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.57%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.42%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.31%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.29%.


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