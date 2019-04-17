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اتحاد الصناعات: 416 شركة روسية تعمل فى مصر معظمهما بالمجال السياحى

الأربعاء، 17 أبريل 2019 02:37 م
اتحاد الصناعات: 416 شركة روسية تعمل فى مصر معظمهما بالمجال السياحى محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات
كتب- إسلام سعيد
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قالت الدكتورة شيماء بهاء الدين مدير إدارة التعاون مع المنظمات الدولية باتحاد الصناعات، إن العلاقات بين مصر وروسيا اكتسبت طاقة ودفعة جديدة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لموسكو عام 2015، مما أدى إلى طفرة فى التعاون والاستثمار بينهما.
 
 
وأشارت خلال فعاليات المؤتمر الذى نظمه اليوم مركز تحديث الصناعة للإعلان عن المعرض والمنتدى الروسى الدولى" الأسبوع الصناعى الكبير" خلال الفترة 8-10 أكتوبر المقبل، إلى أن هناك 416 شركة روسية تعمل فى مصر معظمهم يعملون فى المجال السياحى.
 
 
 
وأكدت بهاء الدين على أهمية تشجيع وجذب الشركات الروسية  أن تعمل في مجال الصناعة لزيادة التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين".
 
 
ومن جانبه، أوضح جان نوثر المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، أن الشركات الألمانية تهتم كثيرا بالاشتراك في هذا الحدث الاقتصادي الهام والذي يعقد في مصر، كما أكد أن مصر هي البوابة الرئيسية للدخول إلى الأسواق الأفريقية.
 
 
وأكد أن الحكومة الألمانية لديها سياسة واضحة لدعم منطقة شمال افريقيا وخاصة مصر لكونها بوابة الدخول الى افريقيا، موضحا أن استغلال تلك الميزة تأتي من خلال تعزيز تواجد الشركات الألمانية في مصر.
 
 
وأشار نوثر إلى أن هناك فرصة كبيرة للنمو داخل السوق المصري وذلك بالنسبة للاستثمارات الألمانية وكذلك الروسية، مشيرا إلى أن المعرض سيكون أحد الوسائل التى تساهم فى جذب شركات جديدة للاستثمار فى مصر.

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