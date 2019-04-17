إعدام كميات من المخللات الفاسدة بالقليوبية قبل احتفالات أعياد الربيع

القليوبية - إبراهيم سالم

قام قسم مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بالخانكة التابعة لمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، برئاسة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، بحملة مكبرة على مصانع الأغذية والأسواق، وأسفرت الحملة عن ضبط 500 كيلو من المخلالات بها تغيير بالخواص، وتم سحب عينات منها وإرسالها للمعامل التى أكدت عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

ومن ناحيتها، أكدت الدكتورة شادية مفيد مدير الإدارة الصحية بالخانكة، أن الحملة جاءت بناء على توجيهات الدكتورة ألفت عبدالرؤوف مدير عام الطب الوقائى بالمديرية، وسامى رجب مراقب عام الأغذية بالمديرية، والدكتور عواد أسعد المدير الوقائى، مشيرة إلى أنه تم إعدام 500 كيلو جرام من مخللات متغيرة فى الخواص، ويظهر عليها علامات التلف والتهتك.

وتابعت، أنه تم سحب 22 عينة من منتجات مختلفة وإرسالها إلى المعامل المركزية لمعرفه مدى الصلاحية للاستهلاك الآدمى، كما تم تحرير عدد من المحاضر المختلفة واخطار مجلس مدينه الخانكة بالغلق لعدم وجود ترخيص، مشيرة إلى أنه لا تهاون فى صحه المواطنين.