إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بين توك توك وسيارة بالدقهلية

أصيب ستة أشخاص بإصابات مختلفة فى حادث تصادم على طريق قرية المقاطعة- السنبلاوين بين سيارة وتوتوك.

وتلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مستشفى السنبلاوين العام، للعقيد عصام رضوان مأمور مركز السنبلاوين، بوصول ستة مصابين فى حادث تصادم على طريق المقاطعة- السنبلاوين.

وعلى الفور انتقل المأمور، والرائد أحمد النجار رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من "سمر رضا محمد" 30 سنة بكدمات بالجسم، و"اية صبحي عبد الله" 16 سنة، باشتباه نزيف بالبطن، "ياسمين حسين السيد" 16سنة بكدمات بالظهر، "دنيا عبد العظيم كمال" 16سنة باشتباه كسر بالحوض، "محمد محمود الأحمدي" 14 سنة كسر مضاعف بالقدم اليسرى، "نورا محمد عيد" 16سنة جرح بالأنف، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.