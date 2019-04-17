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الأربعاء، 17 أبريل 2019 01:28 م
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أمن مطروح يحبط محاولة تسلل 309 مصريين إلى ليبيا

الأربعاء، 17 أبريل 2019 01:20 م
أمن مطروح يحبط محاولة تسلل 309 مصريين إلى ليبيا هجرة غير شرعية - أرشيفية
أ.ش.أ
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أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، محاولة تسلل 309 مصريين من محافظات مختلفة، حال شروعهم فى مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبى عبر الصحراء بالسلوم، ولتواجدهم بمنطقة غير مصرح بتواجد المدنيين فيها بدون تصريح.

 

كان مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر قد تلقى إخطارًا، اليوم، بضبط 309 مصريين، وذلك حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبى عبر الدروب الصحراوية، وقامت الأجهزة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 

 


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