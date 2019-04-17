ألمانيا تتعهد باستثمار أكثر من 100 مليون يورو فى أفغانستان

كابول (أ ش أ)

تعهدت وزارة التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية باستثمار 59 مليون يورو يتم تخصصيها لمجالات الحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية المستدامة ومشاريع التنمية والبنية التحتية الحضرية فى أفغانستان، بالإضافة إلى مائة مليون يورو إضافية سيتم تخصصيها للصندوق الائتمانى لإعادة الإعمار.

ووفقا لبيان صدر عن منظمة التعاون بين ألمانيا وأفغانستان - نقلته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية اليوم الأربعاء، فإنه "فى مقابل هذه الاستثمارات، تتوقع ألمانيا أن تفى الحكومة الأفغانية بالتزاماتها فى إجراء الإصلاحات المتعلقة بمكافحة الفساد ومنع العنف ضد النساء وتعزيز حقوقهن وتحقيق تكافؤ الفرص، فضلا عن توفير الشفافية فى قطاعى التعدين والصناعة الاستخراجية.. لذا سيتم تخصيص 60 مليون يورو من إجمالى حجم الاستثمارات المنشودة (المُقدرة بمائة مليون يورو) وتوجيهها لتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها بشكل مشترك".

كما أشار البيان إلى أن ألمانيا تبقى ملتزمة بالمساهمة فى مجالات التنمية المُستدامة والسلام والاستقرار فى أفغانستان، ووفقا للبيان فإنه منذ عام 2001 استثمرت الحكومة الألمانية 4.06 مليار يورو فى هذه الدولة.