أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 17-4-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول، اليوم، الأربعاء 17-4-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، كما تراجع رأس المال السوقى، بقيمة 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 809.401 مليار جنيه.

البورصة تخسر 4.1 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 809.401 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 809.401 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 93.4 مليون ورقة مالية بقيمة 437.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.6 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.04% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.6%، والعرب على 8.37% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.32% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.67%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب للبيع بقيمة 9.9 مليون جنيه، 54.6 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 5.3 مليون جنيه، 42.9 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 14864 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 2316 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 18678 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 663 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1691 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 468 نقطة.

وارتفعت أسهم 38 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 102 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.

البورصة تغرم 7 شركات قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، تغريم 7 شركات 65 ألف جنيه لمخالفتها بعض مواد قواعد القيد والإجراءات التنفيذية لها، وأن تسدد الغرامات خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركات بالقرار، وعلى أن يعاد عرض موقفها فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة. قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، تغريم 7 شركات 65 ألف جنيه لمخالفتها بعض مواد قواعد القيد والإجراءات التنفيذية لها، وأن تسدد الغرامات خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركات بالقرار، وعلى أن يعاد عرض موقفها فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة.

وتوزعت الغرامات بين الشركة العربية للصناعات الهندسية بقيمة 5 آلاف جنيه لمخالفة الشركة أحكام المادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة42 من الإجراءات التنفيذية، و10 آلاف جنيه لكل من، شركات البدر للبلاستيك، الأهرام للطباعة والتغليف، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، جينيال تورز، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، لمخالفة المادة 32 و 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 و64 من الإجراءات التنفيذية،

كما قررت، مخاطبة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، للتأكيد على إرسال تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 28 فبراير الماضى، فور صدوره وقبل اول جلسة تداول تالية للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات.

البورصة أجازة قررت إدارة البورصة، أن يكون يوم الخميس الموافق 25 إبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، وأن يكون يوم الأحد الموافق 28 إبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد، وأن يكون يوم الإثنين الموافق 29 إبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم، ويستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 30-04-2019 . قررت إدارة البورصة، أن يكون يوم الخميس الموافق 25 إبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، وأن يكون يوم الأحد الموافق 28 إبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد، وأن يكون يوم الإثنين الموافق 29 إبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم، ويستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 30-04-2019 .

كما قررت أن يكون يوم الأربعاء الموافق 1 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، ويستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الخميس الموافق 2 مايو.