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الثلاثاء، 16 أبريل 2019 05:50 ص
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بعد بدء تنفيذه..

10 معلومات عن مجمع البتروكيماويات بـ"المنطقة الاقتصادية للقناة".. تعرف عليها

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 05:00 ص
10 معلومات عن مجمع البتروكيماويات بـ"المنطقة الاقتصادية للقناة".. تعرف عليها الفريق مهاب مميش خلال اللقاء
كتبت- هبة حسام
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بدأت على أرض الواقع أولى الخطوات التنفيذية لإنشاء مجمع التحرير للبتروكيماويات، أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط والمقرر إقامته فى الجزء الجنوبى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، حيث أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، ، البدء فى تنفيذ الأعمال الإنشائية وتوصيل المرافق الخاصة بمراحل تنفيذ المشروع، بعد لقائه المهندس أسامه كمال استشارى العضو المنتدب لشركة التحرير للبتروكيماويات، وباسل الباز، رئيس مجلس إدارة شركة التحرير للبتروكيماويات.

 

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، ننشر أهم 10 معلومات عن مجمع التحرير للبتروكيماويات، والمقرر تنفيذه بالمنطقة الصناعية للعين السخنة.

 

1- مساحته تبلغ 5 ملايين متر مربع بالعين السخنة.

2- يساهم فى تنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس.

3- يعد قاعدة لانطلاق العديد من المشروعات التكميلية.

4- استثماراته المتوقعة تصل إلى 10.9 مليار دولار.

5- 14 مليار دولار سنويا حجم تداول متوقع عند تشغيل المشروع.

6- توقعات بصادرات للبتروكيماويات تصل لـ 8 مليارات دولار سنوياً.

7- يوفر نحو 20 ألف فرصة عمل خلال فترة الإنشاء و3 آلاف فرصة عند التشغيل.

8- يوفر 25 ألف فرصة عمل غير مباشرة فى مجال الخدمات والدعم.

9- يتكون المشروع من وحدة عملاقة لتكسير النافتا بطاقة 4 ملايين طن سنوياً.

10- يتضمن 3 خطوط لإنتاج البولى إيثيلين وخط لإنتاج البيوتادين والبنزين.
 

يذكر أن، مشروع مجمع البتروكيماويات، يعد نقلة نوعية فى تاريخ المنطقة باعتباره مشروع حيوى يُعتمد عليه فى كثير من الصناعات بمصر، وذلك وفقا لما أكده الفريق مهاب مميش فى تصريحات له أمس، لافتا إلى أن هناك اهتمام كبير ومتابعة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذا المشروع، وأن الفترة القادمة ستشهد تقديم كل الدعم والمساندة للمشروع والقائمين عليه باعتباره أحد أعمدة الصناعات فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 


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