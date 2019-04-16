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ولى العهد السعودى يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون فى محاربة الإرهاب

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 02:30 ص
ولى العهد السعودى يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون فى محاربة الإرهاب بن سلمان وقائد القيادة الأمريكية
كتب هاشم الفخرانى
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التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض مساء أمس الأثنين بقائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث مكينزي.

وذكرت وكالة "واس" أنه جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين خاصة في المجال العسكري، والجهود المشتركة المبذولة بشأن محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف ، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش، و المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، والفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة.

فيما حضر من الجانب الأمريكي القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزيل، وملحق الدفاع وكبير العسكريين اللواء هاجلار، وعدد من كبار المسئولين في القيادة المركزية الأمريكية.


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