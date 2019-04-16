وكيل أوقاف الأقصر: دورة تدريبية لجميع خطباء المكافأة لرفع مستواهم

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أنه سيتم عقد دورة تدريبية لجميع خطباء المكافأة على مستوى الجمهورية تشمل جميع خطباء المكافأة على مستوى جميع المديريات الإقليمية ومن بينها مديرية أوقاف الأقصر، وذلك فى إطار حرص وزارة الأوقاف على الارتقاء بالمستوى العلمى والمعرفى والمادى لخطباء المكافأة.

وأضاف الشيخ سيد عبد الدايم لـ"اليوم السابع"، أن الدورة تنظم برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وسوف يستثنى من حضور الدورة فئات تشمل أعضاء هيئة التدريس الجامعيين ومعاونيهم وجميع الوعاظ ومدرسى العلوم الشرعية بالأزهر الشريف، وكل من أحيل إلى المعاش من أئمة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف، وكل من اجتاز اختبار التحسين أو استخرج تصريحًا جديدًا على بند التحسين من خطباء المكافأة، وجميع الحاصلين على درجة الدكتوراه أو الماجستير.

وأوضح وكيل أوقاف الأقصر، أنه سيتم نقل كل من يجتاز الدورة بنجاح فى الإختبار المقرر بالوزارة على بند التحسين، علمًا بأن هذه الدورة إلزامية، ومن يتغيب عنها دون عذر مقبول يعد معتذر عن الخطابة بنظام المكافأة ويلغى تصريحه، وعلى جميع المديريات الإقليمية التنبيه على من يشمله الإعلان وأخذ علمه على موعد الدورة كتابة.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أنه تعقد الدورة على مستوى الجمهورية بجميع المديريات من يوم السبت الموافق 2019/4/27م وحتى يوم الأربعاء الموافق 2019/5/1م من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة السابعة والنصف مساء بواقع محاضرة لمدة ساعتين من الرابعة حتى السادسة مساء، ومحاضرة لمدة ساعة من السادسة والنصف حتى الساعه السابعة والنصف، حيث سيتم عقد هذه الدورة التدريبية فى مديرية أوقاف الأقصر فى مكانين الأول مسجد محمد حسين بشارع التلفزيون بمدينه الأقصر، والثانى بمسجد الزاوية البيضاء بمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وذلك نظرا لبعد المسافة وتجنباً للمشقة لخطباء المكافأة.